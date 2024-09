Teatro Duse tutti i volti della Stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con oltre 90 titoli, tra grandi classici, commedia moderna, drammaturgia contemporanea, danza, musica e un percorso dedicato al talento delle donne, prende il via la/2025 del. Tra le sorprese lo straordinario ritorno sul palco dello Slava’s Snowshow. Lo show cult, creato e messo in scena da Slava Polunin, noto come il più grande clown del mondo, che accenderà di magia il gran gala di Capodanno del 31 dicembre e poi in replica dal 1° al 5 gennaio 2025. A inaugurare la nuovaprosa sarà Alessandro Preziosi, regista e interprete di Aspettando Re Lear (25 - 27 ottobre), versione contemporaneatragedia di William Shakespeare che approfondisce il tema, sempre attuale, del rapporto tra padri e figli. Lo spettacolo, con Nando Paone nel ruolo di Gloucester, si avvalepresenza nello spazio scenico delle opere del maestro Michelangelo Pistoletto.