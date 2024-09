Studente disabile morto dopo il salto il salto dalla finestra | Lasciato solo in aula

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 16enne affetto da disabilità visiva, precipitatodel secondo piano dell’Istituto Pantaleo di Torre del Greco, èieri, 26 settembre,due giorni di agonia in ospedale. Nonostante un lungo intervento chirurgico e la degenza in terapia intensiva con prognosi riservata, i medici non sono riusciti a salvarlo a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.Leggi anche: Torre del Greco, il 16enne caduto dal secondo piano èdue giorni di agonia L’inizio delle indagini La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità legate alla morte del giovane. Il punto critico è l’assenza di sorveglianza al momento dell’accaduto: loera dainsenza un insegnante di sostegno o un membro del personale scolastico.