Sinistre ma era meglio il vecchio Pci… La riflessione di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) Lo possiamo dire con chiarezza e senza equivoci? A fronte dell’immagine che trasmettono quotidianamente le treitaliane, ovvero il cosiddetto “campo largo” o “Fronte popolare” che dir si voglia, si staglia come un gigante il ruolo politico che ha avuto ile antico Pci nella politica italiana. Perché se dobbiamo prendere atto del comportamento concreto della sinistra radicale e massimalista di Schlein, della sinistra populista e demagogica dei 5 Stelle e della sinistra fondamentalista ed estremista del trio Fratoianni/Bonelli/Salis, non possiamo non arrivare alla conclusione che si tratta di un cartello elettorale cementato da un odio ideologico irriducibile nei confronti del nemico che va battuto ad ogni costo e con qualsiasi mezzo.