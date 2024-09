Settimo cielo il cast affronta le accuse di abusi sessuali contro Stephen Collins | Non possiamo tacere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le star di, riunite in un podrewatch, si schieranoi comportamenti riprovevoli del loro padre televisivo definendoli imperdonabili. Il pubblico cresciuto coi saggi insegnamenti impartiti dal Reverendo Camden alla sua numerosa famiglia sarà rimasto inorridito dalledisu minori piovute sul suo interprete,. Ad anni di distanza alcuni membri della serie, che ha lanciato la carriera di Jessica Biel, si sono sentiti in dovere di rompere il silenzio. Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman, interpreti, rispettivamente, di Lucy, Simon e Ruthie, si sono confrontati sul comportamento del loro padre televisivo. Durante l'episodio del 23 settembre del loro nuovo poddi rewatch, Catching Up With the Camdens, i tre attori