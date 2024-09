Serie A in quota è carica Milan contro il Lecce Juventus a Genova la vittoria scacciapensieri a 170

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) - Grazie allanel derby, i rossoneri volano nelle previsioni degli analisti: altri tre punti a 1,33. Dopo Inter e Roma i rossoblù provano a fermare i bianconeri e un'altra «X» vale 3,50 Roma, 27 settembre 2024 – Tre punti e una corposa iniezione di autostima. Questo ha significato il derby per il, che aprirà la sesta giornata diA in casail. Gli esperti di Planetwin365 vedono i rossoneri vincenti a 1,33 in una sfida che storicamente è dalla loro parte: in 24 degli ultimi 25 incontri con ilinA, 2.3 gol di media e un solo ko; il Diavolo vanta anche 10 successi nelle ultime 11 in casai salentini in campionato. Anche per questo il colpo di Gotti, reduce dal 2-2 pieno di rimpiantiil Parma, è offerto a 8,50, con il pareggio in lavagna a 5,20.