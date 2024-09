ScreenRadio Weekly 28 settembre 2024 tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna ilcome ogni finediil programma che raccoglie i nostri show più amati. Nel menù di oggi parliamoserie più controversa degli ultimi tempi: Gli anelli del potere 2. Giuseppe Grossi ci prende per mano e ci racconta pregi e difettiproduzione di Prime Video, senza battaglie ideologiche. Parleremo anche dei Thunderbolts* gli ultimi arrivati (si fa per dire) del Marvel Cinematic Universe che si sono presentati al mondo con il trailer del film in uscita il prossimo anno. Qualcuno li ha già paragonati alla Suicide Squad. Ma chi sono veramente? Ce lo racconta Max Borg. Infine, c’è anche il ritorno di Guida per riconoscere i tuoi film, la nostra audiomappa sui film in uscita al cinema e in streaming. Emanuele Rauco ci parla di Love lies bleeding, Il tempo che ci vuole e Rebel ridge.