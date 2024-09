Scontrino al ristorante dividete un piatto? 50 euro in più nel conto | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Chi condivide dei piatti a tavola paga 24in più a testa nelfinale: questo quanto scritto sul menù di unin Florida, negli Usa, e pubblicato online, dove ha scatenato grande indignazione. Ma non è finita qua. Il menù si rivela essere una sorta di regolamento con una serie di "termini e condizioni" a cui è necessario acconsentire nel momento in cui si fa l'ordine. Andando avanti col menù, si legge non solo che è assolutamente vietato avere conti separati, ma che - nel caso in cui non se ne possa proprio fare a meno - è necessario farne richiesta prima di fare l'ordine. In quel caso è previsto un sovrapprezzo al servizio. "I nostri camerieri - si legge ancora nel regolamento - sono preparati con cura per assicurarvi un pasto ottimo. Per favore seguite le loro direttive e consigli al momento dell'ordine.