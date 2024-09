Omicidio Desirée Piovanelli il killer e i complici presto saranno liberi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Era il 28 settembre 2002 quando la vita della giovanefu tragicamente spezzata. Allora 14enne, fu attirata con l’inganno in una cascina abbandonata nella periferia di Leno, vicino a casa sua, da un gruppo di coetanei con il pretesto di vedere dei gattini appena nati. Il destino, però, riservò per lei una fine crudele: fu uccisa brutalmente dai suoi aguzzini. A distanza di oltre vent’anni, il padre, Maurizio, non smette di chiedere che il caso venga riaperto, convinto che la verità accertata dalla giustizia non sia completa. Nel 2021, la famigliaaveva riposto le proprie speranze nell’inchiesta “bis” che avrebbe potuto rivelare la presenza di eventuali mandanti dell’. Tuttavia, la vicenda è stata archiviata nell’agosto di quell’anno, alimentando la frustrazione e la delusione della famiglia.