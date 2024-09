Musetti supera Sinner | tifosi increduli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 27 settembre 2024): i dati della stagione del tennista azzurro sono clamorosi. Anche se manca quella continuità che servirebbe La stagione di Lorenzoè sicuramente la migliore della sua carriera. Grandi risultati conquistati quest’anno con la ciliegina sulla torta che è il bronzo alle Olimpiadi di Parigi alle spalle di Djokovic e Nadal.(Lapresse) – Ilveggente.itMa non solo: l’azzurro ha anche conquistato la prima semifinale di Wimbledon. Insomma, il 2024 per lui sarà sicuramente un anno da ricordare. Ma rimane, comunque, una stagione dai due volte. Immaginate se avesse avuto un poco di continuità quello che avrebbe potuto combinare. E invece ci sono un paio di record negativi, così come riportato da tennisworlditalia, che dimostrano come il giocatore debba ancora crescere: mettiamolo in chiaro, le qualità ci sono, eccome. Ma servirebbe una vera e propria sterzata.