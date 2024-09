Mia moglie è morta Lutto nella musica la famosa cantante si è spenta a 28 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024), laa soli 28. Ad annunciarlo è suo marito tramite i social in cui la giovane spesso comunicava coi suoi fan. La 28enne lottava contro una malattia cronica e aveva preso una pausa a luglio a causa di una disfonia funzionale, un disturbo della voce. I fan sono inper la sua scomparsa e condividono online sentiti tributi. La morte della cantautrice, come dicevamo avvenuta alla giovane età di 28, ha sconvolto tutti. La notizia della sua morte è stata condivisa dal marito su X. >> “Il Volo? Cosa penso di loro”. Katia Ricciarelli senza filtri sui tre tenorini. E ne ha anche per altri “Vorremmo umilmente informare tutti coloro che hanno sostenuto mia, che èil 20 settembre”. Il marito, con cui si era sposata a marzo, ha scritto nel post che stava lottando contro una malattia cronica.