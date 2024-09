Lobby fossili e legislatori corrotti | l’alleanza che criminalizza l’attivismo climatico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’inchiesta del Guardian rivela come ledei combustibilistiano orchestrando una campagna per inasprire le pene contro gli attivisti climatici in diversi stati americani. Il quadro che emerge è quello di una strategia coordinata per soffocare il dissenso e proteggere gli interessi dell’industria petrolifera e del gas. Secondo i documenti ottenuti dal quotidiano britannico, i lobbisti di importanti compagnie energetiche nordamericane hanno avuto un ruolo chiave nell’elaborazione di leggi che aumentano le sanzioni penali per le proteste pacifiche contro l’espansione delle infrastrutture per petrolio e gas. In alcuni casi, queste norme prevedono pene detentive fino a 10 anni per azioni di disobbedienza civile non violenta.