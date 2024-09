Lega il partito più spiato | quanti dossier riguardano il Carroccio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quei nomi spulciati ossessivamente, setacciati con accessi abusivi plurimi e continuati, in modo da non farsi sfuggire, fino all'ultimo minuto, l'alert di una segnalazione per operazione sospetta, un accertamento di polizia e perfino un controllo stradale. I nuovi atti della Procura di Perugia delineano il modus operandi che Pasquale Striano metteva in atto in quel verminaio dell'Antimafia, per trafugare documenti su politici di centrodestra e vip e passarli agli amici giornalisti di Domani, indagati in concorso con il finanziere e con l'ex pm Antonio Laudati perché, secondo gli inquirenti, erano loro a chiedere le ricerche illecite sul sistema analisti per carpire dati riservati diventati poi inchieste giornalistiche.