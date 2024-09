Le contaminazioni pittoriche di Toy Blaise tra filosofia etica e narrazione per osservare la società odierna

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024) La sinergia, l’unione tra vari linguaggi espressivi, è un’attitudine da cui l’arte contemporanea non riesce a prescindere, sia perché è proprio dalla base precedente che i creativi si formano prendendo solo successivamente la direzione più affine alla loro indole, sia perché la sperimentazione e la mescolanza di varie esperienze artistiche provenienti anche da altre culture apparentemente divergenti si trasforma in modalità per presentare cifre stilistiche nuove, concetti narrati con un approccio singolare coniugato alla personalità rappresentativa dell’autore di un’opera.