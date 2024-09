Lady Gaga e Joaquin Phoenix infiammano in red carpet londinese di Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) È febbre. Dopo aver annunciato l’album a sorpresa che accompagna il film, con 13 brani rivisitati dalla colonna sonora,è apparsa sul tappeto rosso del Cineworld a Leicester Square per la primadel film. GUARDA LE FOTO Vinicio Capossela,, Tananai, Sixpm e le news musicali della settimanaalla premièrediAccanto alla popstar, 38 anni, il protagonista maschile, che l’ha accolta sul redcon un caloroso abbraccio, e il fidanzato Michael Polansky, ormai sempre al suo fianco.era fasciata in uno splendido abito rosso custom made Celine by Hedi Slimane con ampie maniche a sbuffo e gioielli Tiffany e Co. Rossi anche i capelli a caschetto, con frangetta sbarazzina.