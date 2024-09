Ladro armato di coltello Minacce dopo il raid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria messa in atto con unbrandito contro i cinquantenni che poco prima aveva tentato di derubare. Una brutta storia per la quale è stato possibile scrivere un lieto fine soltanto grazie alla prontezza della polizia di Stato di Empoli che è intervenuta con i suoi uomini per mettere in salvo l’aggredito arrestando un 22enne tunisino. Il fatto è successo a Empoli, intorno alle 5 di domenica mattina in via Mazzini dove lo straniero ha tentato appunto di mettere a segno un furto con l’aiuto di un complice. Un obiettivo alla fine fallito perché gli inquilini della stessa abitazione si sono svegliati di soprassalto a causa dei forti rumori provenienti dall’ingresso di casa. Con il cuore in gola, sono scesi a vedere cosa stesse succendo. Ed ecco la ’sorpresa’.