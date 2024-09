La Fermana adesso vuole gioire in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Continua l’avvicinamento dellaalla sfida con l’Isernia, seconda interna della stagione, con l’obiettivo dei primi tre puntilinghi da conquistare dopo il ko con l’Ancona di due settimane fa. Di questo avviso è Andrea Binchimano, il centravanti canarino, che ha messo la sua firma su entrambe le vittorie esterne giallolù da dischetto sia a Recanati che con quello decisivo domenica scorsa. Lo ha confermato intervenendo come ospite alla trasmissione LunediDiretta di Tv Centro Marche. "Contro l’Ancona potevamo fare punti – sottolinea l’ex Olbia – il risultato era stato immeritato per quanto fatto nella ripresa e per quanto avevamo spinto. Contro l’Isernia cerchiamo il bottino pieno perché il nostro stadio deve essere un fortino, le squadre che devono venire qui devono sapere che per fare punti devono sudare.