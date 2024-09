Ha vinto due Oscar ma per molti sarà per sempre la severa ma giusta insegnante di Harry Potter

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 27 settembre 2024) Icona del cinema e del teatro britannico, Maggie Smith è scomparsa all’età di 89 anni. Leggi anche › Addio a Maggie Smith, due volte premioe perLady Violet di “Downton Abbey” Conosciuta per la sua versatilità e il suo temperamento ironico, ha interpretato ruoli memorabili in film come Otto mesi di gravidanza e, e in serie TV come Downton Abbey. Hadue Premie numerosi altri riconoscimenti, diventando una delle attrici più amate della sua epoca. In una vecchia intervista in lingua originale, raccontava la sua esperienza sul set die la camera dei segreti nei panni della professoressa Minerva McGranitt.