Grande Fratello 18 riassunto quarta puntata | matrimonio immunità e nomination

(Di venerdì 27 settembre 2024) La diciottesima edizione delprocede a ritmo incalzante, raggiungendo il quarto appuntamento serale andato in onda in diretta su Canale 5 giovedì 26 settembre. Una volta risolte le prime incombenze che caratterizzano l’avvio del reality show, la produzione sta giocando tutte le sue carte per creare stupore negli occhi dei telespettatori. Non è bastata questa volta la situazione amorosa che coinvolge alcuni degli inquilini. Alfonso Signorini infatti, si è reso complice di un vero e proprio, proseguendo poi con momenti di forte emozione e grandi sorprese. Nel corso dellanon sono mancati scontri diretti e inaspettati, ma anche un’che è stata un colpo di scena.