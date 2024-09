Futuroteatro | a Napoli il teatro è vergine

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nel crocevia tra Porta Capuana e Forcella, a, si sta creando un nuovo approccio alla fruizione teatrale.è lo spazio, il mood, la prospettiva che capovolge lo stare in scena degli attori/performer, ribalta la regia come da sempre la conosciamo, e rinnova la relazione tra palco e platea che guarda-partecipa alla messinscena. Tutto èe così rimane, dietro quelle porte laccate blu di via Oronzio Costa 16-26. Sia prima sia dopo lo spettacolo.e misterioso, com’è la sorgente di un’idea. C’è chi dice che ormai – e già da troppo tempo – agli spettatori siano un corpo e un cervello morto, passivo, senza reazioni.dimostra che non sempre vale questo assunto.