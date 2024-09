Freni ' crediti deteriorati gestiti meglio in Italia che in Ue'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Il sistema bancariono è stato in grado di gestire le sofferenze in modo molto migliore rispetto a quello degli altri Paesi europei, anche grazie ai processi industriali deiin sofferenza e alla loro gestione razionale". Lo afferma il sottosegretario all'Economia Federicoin videocollegamento con lo 'Npl Meeting 2024' di Banca Ifis a Cernobbio. "Il mercato degli Npl ha avuto sorti alterne e alterna considerazione da parte della politica - spiega - perché purtroppo non è stato considerato nella sua industrialità". "Troppo spesso - prosegue - è stato visto soltanto per il coefficiente sociale del credito, considerato come un problema e mai come un'opportunità". "La sofferenza del credito è fisiologica - argomenta - e non esiste una massa creditoria senza un coefficiente di sofferenza, connaturato alla struttura del credito".