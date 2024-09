Ferrara in Musica le migliori orchestre Solisti direttori illustri e giovani talenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tanti appuntamenti con le, guidate da grandi; la partecipazione di; una presenza diffusa in tutta la città; il Frescobaldi Day; forte attenzione aie al ‘nuovo pubblico’, con il cartellone FeMu Edu. La stagione 2024/2025 diconferma la sua rilevanza nel panoramale nazionale e si attesta come una delle più importanti a livello europeo. Il 6 novembre ritorna ala Mahler Chamber Orchestra, guidata da Elim Chan in un concerto che vedrà la partecipazione della pianista Maria João Pires, impegnata nel Quarto Concerto di Beethoven. L’Orchestra Toscanini e il violoncellista Mischa Maisky, guidati da Andrey Boreyko, il 14 novembre eseguiranno il Concerto di Dvo?ák.