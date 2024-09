Evenepoel | Non c’è un favorito volata con Pogacar da evitare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Noi del Belgio e la Slovenia siamo le due nazionali di riferimento, lo leggiamo tutti i giorni. Ma non sta a me dire se io esiamo i due favoriti. Vi sembro troppo rilassato per essere uno che ha la possibilità di fare la doppia doppietta crono-prova in linea sia alle Olimpiadi che ai Mondiali? Io sono sempre abbastanza rilassato, ma credetemi: domenica darò il massimo e proverò a vincere. L’ultimo allenamento con Van der Poel è stato duro e ho faticato.è molto veloce, preferirei non arrivare con lui in, ma dopo così tanti chilometri gli sprint possono anche riservare qualche sorpresa. Il Tour de France mi ha insegnato a correre più in difesa e a riflettere meglio”. Queste le parole di Remco, in conferenza stampa, in vista della prova in linea ai Mondiali di ciclismo in corso a Zurigo, in Svizzera.