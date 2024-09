Eccellenza Il programma e gli arbitri della 4^giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) La capolista Maceratese ospita il Montegranaro al “Pino Brizi”. Chiesanuova-Sangiustese e K Sport-Montefano scontri da acquolina in bocca. Si parte alle 14,30 con l’annunciato scontro-salvezza Monturano Campiglione-Atletico Mariner Vallesina, 27 settembre 2024 – Ci sarà un filo conduttore nuovo ad unire molte delle sedici squadre diMarche domenica 29 settembre: mantenere viva la pista dell’inseguimento su una Maceratese partita in terza. Sangiustese, Matelica e Montefano, uniche tre squadre che nella quarta di campionato potranno sperare di toccare e, perché no, superare la quota di punti dei biancorossi di Possanzini, affronteranno tutto tranne che impegni semplici. Gli uomini di Luigi Giandomenico raggiungeranno il Chiesanuova al ‘Sandro Ultimi’.