Conte esalta il Napoli di coppa | Mi è piaciuta la cattiveria

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOltre il risultato. “Mi èla tensione, la determinazione, la voglia e lache hanno messo i ragazzi i campo”. Antoniopromuove ildi, e non solo per la cinquina rifilata al Palermo. I rosanero sono stato annichiliti, anche schierando le seconde linee. Il 5-0 non ammette storie. È un altro mattone, nella costruzione dell’architetto. “C’è e ci sarà però sempre da lavorare per smussare alcuni difetti” premette l’allenatore ai microfoni di Mediaset. E tuttavia “quello che mi piace di questo gruppo è la bontà di questi ragazzi, soprattutto di quelli che c’erano già”. È un riconoscimento aldell’ultima stagione. Quello bistrattato, perfino sbeffeggiato.ha voluto ripartire da lì, quando molti invocavano la tabula rasa. E si è preso le sue responsabilità. E poi è chiaro, ci sono i neoacquisti.