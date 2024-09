Colori e libertà L’estate infinita inizia a Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Eva Desiderio Sempre più moda mare per la prossima estate 2025 che sta sfilando in questi giorni a Parigi e che ha già sfilato con belle collezioni vacanza allaFashion Week tanto che qualcuno già pensa a una giornata nel Calendario tutta dedicata alla moda mare. Proposte organizzative interessanti che stregano molti brand come quello di Cristina Ferrari, signora torinese che da sempre è famosa per la classe e la perfezione dei suoi costumi da bagno che si è ispirata aie alle emozioni dell’Aurora Boreale per2025. "Nelle mie creazioni ci sonocome il verde, il blu e il rosa dell’alta per stampe d’arte che faccio fare a Como – racconta Cristina Ferrari – e i costumi così scolpiti e grafici si trasformano in body da usare anche la sera per le occasioni eleganti".