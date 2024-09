Chelsea-Brighton & Hove Albion – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, ilaccoglie ila Stamford Bridge per uno scontro in Premier League sabato 28 settembre pomeriggio. Le duesi sono affrontate per la prima volta in quattro mesi, quando i londinesi si sono imposti per 2-1 sui Seagulls all’Amex Stadium. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le dueDopo il frustrante pareggio per 1-1 con il Crystal Palace in casa, ilha vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni con un punteggio aggregato di 9-0, comprese le vittorie consecutive contro Bournemouth (1-0) e West Ham United (3-0) in Premier League.