Autonomia deputati a confronto a Salerno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“È evidente che questa riforma proposta dal governo di centrodestra si appoggia su una modifica del titolo quinto fatta nel 2001 che ha aperto la strada, ha aperto un varco su cui avremmo potuto discutere. Ma è un varco che questo governo ha aperto e ha squarciato andando nella direzione che non era quella ipotizzata da chi ha realizzato questa riforma”. A dirlo il deputato Dem, Piero De Luca nel corso dell’evento “Sud Nord Invest” organizzato dalla Ficei e dall’Asi di, presiedute da Antonio Visconti. “Questo Governo ha un’idea in testa che non è volta a creare unità e coesioni nazionali. Io sono d’accordo, non è una riforma che va contro il Sud, è una riforma che va contro l’Italia intera”.