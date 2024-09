ATP Pechino Musetti lascia un set a Bergs ma approda al 2 turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il primodei China Open 2024 di tennis sorride a Lorenzo, numero 6 del seeding, che supera il qualificato belga Zizoucon lo score di 7-5 4-6 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco, ed agli ottavi di finale se la vedrà con il padrone di casa cinese Yunchaokete Bu, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi undici game sono appena otto i punti vinti in risposta, con un solo gioco nel quale il tennista in battuta concede più di un punto all’avversario, ovvero il decimo, nel qualerecupera dal 15-30. Nel dodicesimo game, però, il belga va ancora sotto, questa volta per 15-40, ed il secondo set point è buono perper chiudere i conti sul 7-5 in tre quarti d’ora.