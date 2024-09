Atp di Tokyo Matteo Berrettini costretto al ritiro | di nuovo problemi agli addominali

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo il grande ritorno in Coppa Davis due settimane fa,è stato, ancora una volta, ad alzare bandiera bianca a causa difisici. Al secondo turno dell’Atp 500 di, il tennista romano si è dovuto ritirare mentre era in vantaggio di un set (7-6) contro il francese Arthur Fils, a causa di dolori. Alla fine del primo setha chiesto il medical time-out, ma a nulla è servito l’intervento del fisioterapista. Ripreso il secondo set al servizio, l’azzurro si è fermato dopo quattro punti perché ormai impossibilitato a servire. Bisognerà aspettare gli accertamenti delle prossime ore per capire se il romano ha fatto in tempo a fermarsi o se ha subito un infortunio durante il match. Non è la prima volta chea ritirarsi a causa di