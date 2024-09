Ascoli | esonerato Carrera Il compito di invertire la rotta spetterà a Ledesma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)Piceno, 27 settembre 2024 – Tanto tuonò che piovve. L'esonera l'allenatore della prima squadra Massimoe si affida a Cristian, attuale tecnico della Primavera. L'annuncio ufficiale è giunto stamattina dopo che ieri a Carpi ancora una volta il Picchio ha mostrato un'immane fatica nel riuscire ad esprimere una manovra e soprattutto dei concetti di gioco ben precisi. Al Cabassi il match è terminato 2-2, ma a dettare i ritmi per gran parte del confronto sono stati i padroni di casa che poi nel corso della ripresa hanno dovuto fare i conti con la fatica, chiudendo anche in dieci per l'infortunio a Cortesi arrivato in un momento in cui i biancorossi avevano terminato i cambi disponibili.