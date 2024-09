Adamant verso Gorizia Benedetto | Un bel test

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Ci aspettiamo una partita ad alto ritmo, sarà un belper capire a che punto siamo". È la prima vigilia ufficiale della stagione per l’Ferrara, che domani (ore 19) darà il via al suo campionato con la sfida sul parquet della neopromossa. "Veniamo da quaranta giorni di buon atteggiamento e buona predisposizione al lavoro da parte di tutti – le parole di coach–, affronteremo una delle squadre favorite assieme a noi, Valsugana e Virtus Padova, che incroceremo subito ad aprire il campionato. Dobbiamo cercare di fare un’ottima partita, loro hanno giocatori di categoria superiore, per noi sarà importante avere una bella faccia anche in trasferta, e questo è undi livello perarci subito lontano da casa.