VIDEO – Catturata una lupa avvistata a Porta di Roma

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – La giovanenei giorni scorsi nella zona didi, è stataieri sera, intorno alle 21, in via Carmelo Bene nei pressi del Parco delle Sabine, da tecnici e guardiaparco della direzione regionale Ambiente, in collaborazione con un veterinario della ASL Rm 1 e una ditta specializzata in gestione della fauna selvatica. L’iter per arrivare a questo imnte risultato ha previsto l’acquisizione del parere dell’Ispra e l’autorizzazione del Mase. La giovaneè stata poi rilasciata in buone condizioni in un’area faunistica recintata all’interno del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise il cui ente di gestione si è offerto di accogliere l’animale.