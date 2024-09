Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 26 SETTEMBREORE 15.20 IN APERTURA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO ALTEZZA TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO ALTRE CODE MA QUI PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE DIDA CORSO FRANCIA FINOA VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI POI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA PONTINA FINO A VIA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO PER CHI ESCE DAL CENTRO SULLA VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE FINO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO