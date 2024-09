Una perturbazione Atlantica travolge l' Europa Sottocorona | dove e quando ci colpirà

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tutta l'è attraversata dadi una certa consistenza e Paolo, meteorologo di La7, ci mostra come, quanto einteresserà l'Italia nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni del tempo: “La previsione per la giornata di oggi, giovedì 26 settembre, vede fenomeni intensi. Partendo dalla zona più piccola, ma può essere un po' critica, Liguria di Levante e Alta Toscana, Appennino Tosco Emiliano. E poi le zone Alpine e prealpine, le piogge scendono in pianura, a ovest tra Francia e Svizzera ancora ci sono fenomeni intensi. Sul resto del paese, Centro e Sud, qualche piccolo incertezza e qualche nuvola, ma di più non c'è. Nella giornata di domani, venerdì 27 settembre, il tutto si sposta, migliora sulle zone di Nord-ovest, i fenomeni intensi sul Nordest e ancora una volta Toscana, Appennino Tosco Emiliano, Liguria.