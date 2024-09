Un nuovo resort di lusso sulle colline Il gruppo Friedkin riapre l’ex Collegio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Un ristorante extrain quella che fu la cappella. Concerti, djset e musica dal vivo nel teatro – affrescato e munito di un imponente palco –, una private dining room per 14 persone nell’antico refettorio. E poi, suite spaziosissime – da 1.500 euro a notte – con camino, salotto e vista da cartolina su Firenze. Un altro albergo super, e per clienti ricchi, sta per aprire a Firenze. Si tratta dell’Auberges Collection, catena di proprietà della famiglia– possiede anche la squadra della Roma –, che sbarca lì dove una volta c’era una importante istituzione fiorentina, ilalla Querce, edificio del XVI secolo che deve il suo nome ai possenti alberi che dominano il parco.