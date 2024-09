Tutta colpa della massiccia sterilizzazione del 2018 e non solo | i gatti saranno ben presto solo dei piccoli fantasmi sull’Isola giapponese di Aoshima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se avete amato Istanbul per la presenza di tanti felini, rispettati e amati dala popolazione, allora vi colpirà anche questa storia che ha dell’inverosimile. Esiste quella che è stata denominata “Cat Island” e non a caso, in realtà sulla cartina geografica figura come l’Isola di, in Giappone. Qualche numero per rendersi conto del perché: ogni nove abitanti ci sono duecento felini, un rapporto di 20 a 1. I felini sono sbarcatinegli anni attraverso le imbarcazioni ed erano (e sono) amati dai pescatori perché tengono lontano i topi dal pescato. Ma, come natura comanda, isi sono riprodotti velocemente e senza controllo. Per questo l’ufficio sanitario ha disposto unanel. Il risultato? Oggisi contanofatti che hanno oltre sette anni. Destinati quindi alla vecchiaia e ad estinguersi.