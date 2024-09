Terno dopo il caso Sharon si ripensa la sicurezza | cittadini in presidio nelle vie del centro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024)d’Isola. Inutile nasconderlo: l’omicidio della poveraVerzeni la notte tra il 29 e 30 luglio scorso, ad opera di uno sconosciuto incrociato per strada in via Castegnate, ha scosso il piccolo paese did’Isola. Giovedì 26 settembre, a partire dalle 20.30, il Comune promuove una serata di dialogo e di cittadinanza attiva sul tema dellaurbana. “Il ritrovo – spiegano dall’amministrazione – è previsto nel parcheggio di fronte al municipio, in vialini 7. Il sindaco Gianluca Sala e i consiglieri comunali si metteranno a disposizione deiper discutere un tema delicato e d’attualità come lasul territorio”. A seguito del confronto informale, avrà luogo una camminata diper le vie delabitato. “Vestiti con pettorine e suddivisi in gruppi, iuniranno le forze per dare un segnale per il bene del proprio paese.