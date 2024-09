Tarzo marito e moglie trovati morti in camera | ipotesi omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giancarlo Gaio, 89 anni, e Cesira Bianchet, 82, sononella loro abitazione a, in provincia di Treviso. I due,, avevano ferite di arma da fuoco e si trovavano entrambi inda letto. A lanciare l’allarme è stato il genero della coppia, che doveva accompagnare Giancarlo in ospedale per un intervento. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un caso di. L’uomo avrebbe infatti preso la pistola in suo possesso per uso sportivo e avrebbe ucciso laper poi togliersi la vita. L’arma del delitto è stata rinvenuta nella stanza. Sul posto i carabinieri, l’anatomopatologo Alberto Furlanetto e il magistrato di turno Gabriella Cama.