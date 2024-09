Siete disposti a rinunciare a Internet per tutelare il calcio?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il diritto d’autore viene violato continuamente e tutti ne siamo vittima. Eppure non abbiamo mai visto la politica italiana alzare gli scudi e fare battaglie parlamentari per reprimere queste dinamiche che – anche dal punto di vista legislativo – sono illecite nel nostro Paese. Ma se si tocca “l’azienda”– in tutte le sue sfaccettature – ecco che si arrivano a proporre delle normative che somigliano molto a quelle di regimi illiberali come la Cina, la Corea del Nord e altri esempi simili. Ovviamente siamo i primi a sottolineare come la lotta alla pirateria audiovisiva sia una battaglia da compiere per debellare questo male diventato ormai atavico nella società moderna. Per farlo, però, occorrerebbe conoscere la rete e non seguire trend elettorali o mossi da interessi dei singoli per poi procedere con emendamenti per un nuovo Piracy Shield.