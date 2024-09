Scuola | Valditara ridiamo autorevolezza ai docenti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set – (Xinhua) – “Le aggressioni da parte dei genitori nei confronti della(a cui bisogna aggiungere quelle da parte degli studenti) sono aumentate del 110 per cento nell’ultimo anno scolastico. Ecco perche’ abbiamo presentato questo disegno di legge”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, in visita a Torino in occasione dei vent’anni di attivita’ di Piazza dei Mestieri, sintetizza cosi’ – in una intervista alla “Stampa” – le ragioni che lo hanno portato a presentare il ddl sul voto di condotta in Parlamento. Denunciando quindi un clima di insicurezza all’interno delle scuole. “Questo e’ un passaggio importante che valorizza i principi di responsabilita’ individuale — spiega il ministro — e di rispetto verso le persone e i beni pubblici. In piu’, mira a ridareanche al ruolo dei”.