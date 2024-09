Scopri come dire addio per sempre al canone RAI | presentare domanda è semplicissimo

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si può ottenere l’esonero dal pagamento delRAI. Basta inviare una richiesta nel più breve tempo possibile. Da qualche anno, il costo delRAI viene addebitatottamente sulla bolletta dell’energia elettrica. Questo costringe tutti coloro che possiedono un televisore abilitato alla ricezione dei canali a versare circa 90 euro all’anno per usufruire di tale servizio. Si puòrichiesta per l’esenzione dalRAI (informazioneoggi.it)IlRAI rappresenta una delle tasse più odiate, soprattutto da coloro che non usano con assiduità i servizi messi a disposizione dalla televisione pubblica perché orientati verso altri strumenti di intrattenimento, offerti dalle numerose piattaforme di streaming (alcune delle quali gratuite). Molto spesso, inoltre, la qualità dei programmi RAI non è considerata idonea o soddisfacente.