Ricochet | Secondo Vince McMahon i miei match erano troppo spettacolari

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 26 settembre 2024), che è stato con la WWE dal 2018 fino alla sua partenza all’inizio di quest’anno, è entrato a far parte del roster dell’AEW. Tuttavia, avendo lavorato in precedenza sotto, è consapevole di come funzionavano le cose in WWE a quei tempi. Infatti, ha affermato chelo ha criticato per essere statospettacolare in un. Durante un’intervista al podcast “Talk Is Jericho”,ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera in WWE, inclusa un’interazione sorprendente con. Ha ricordato uncontro RETRIBUTION, durante il quale ha eseguito alcune mosse aeree impressionanti. Nonostante la reazione positiva del pubblico,non era contento della sua performance.