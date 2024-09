Rapinatori fanno esplodere bancomat e fuggono con il bottino in pieno centro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pescara - Un’esplosione notturna scuote il paese. La tecnica usata è quella "della marmotta". Indagini in corso da parte dei carabinieri.esploso,in fuga: usata la tecnica della marmotta Colpo nella notte tra martedì e mercoledì, quando una banda diha fattoildella Bper situato nel cuore del paese. L’esplosione ha svegliato i residenti, che sono stati allertati dal forte boato. I malviventi hanno approfittato del caos per raccogliere rapidamente il denaro e fuggire con il, facendo perdere le loro tracce. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. La tecnica utilizzata daiè stata quella conosciuta come “della marmotta”, una metodologia ormai diffusa in diversi attacchi a sportelli