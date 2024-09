Parla la ragazza violentata dallo zio | Ha devastato me e i miei genitori Ma ho reagito a tutto quel dolore E a ottobre entrerò nella polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)lo che ha subito "è un trauma. Un peso da cui non potrò liberarmi mai. Ma io combatto. E cerco di vivere la mia vita". Ha 19 anni, ma ne dimostra molti di più. Per il coraggio. Per la lucidità con cui, anche in aula, ha ripercorso il suo incubo. Lei è lariminese che nel 2015, a soli 10 anni, ha subito violenze sessualizio. Per due volte lui l’ha toccata e baciata nelle parti intime. L’uomo, oggi 59enne, è stato condannato a 5 anni e mezzo per violenza sessuale aggravata: la sentenza è arrivata pochi giorni fa. L’indagine è scattata nel 2021: fino amomento la famiglia della, pur rompendo i rapporti con lo zio (marito della sorella del padre) dopo quanto era accaduto, non lo aveva denunciato. Poi tre anni fa laha avuto una profonda crisi.