Napoli-Palermo le probabili formazioni

(Di giovedì 26 settembre 2024)si affronteranno questa sera in Coppa Italia per i sedicesimi di finale: in palio c’è un posto negli ottavi contro la Lazio. Scopriamo di seguito ledi:le(4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. All. Conte.(4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Nedelcearu, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Brunori, Di Mariano. All. DionisiDove vederla in tv ?, match dei sedicesimi di Coppa Italia, sarà visibile in chiaro. La Coppa Italia è esclusiva dei canali Mediaset che la trasmettono su Canale 20, Canale 5 e Italia 1 sin dai preliminari della competizione. Il match fra partenopei e siciliani sarà trasmesso su Italia 1.