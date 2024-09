Mondiali di ciclismo brutta caduta per la 18enne svizzera Furrer | è in condizioni critiche L’Uci | Estremamente preoccupati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’incidente è apparso grave fin da subito: Murielè stata trasportata in ospedale da un elicottero di emergenza. Poi le prime notizie, non confortanti: laha subito un trauma cranico e risulta in. Sono ore di apprensione e paura aidi2024 in corso a Zurigo.è rimasta vittima di unaoggi durante la prova in linea delle juniores. L’Unione Ciclistica Internazionale continua a fornire aggiornamenti sulledella giovane elvetica: “per la situazione, Uci, Swiss Cycling e il Comitato Organizzatore Locale Zurigo 2024 stanno monitorando attentamente gli sviluppi e comunicheranno quanto prima”., 18 anni, è una promessa delfemminile svizzero: ha vinto l’argento sia nella cronometro juniores che nella gara su strada ai campionati nazionali di quest’anno.