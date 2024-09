Metal Gear Solid Delta | Snake Eater si mostra nel trailer del Tokyo Game Show 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) Konami ha pubblicato un nuovodinel corso dell’evento di Xbox organizzato durante ilndo tante nuove sequenze tratte direttamente da questo remake del terzo capitolo della serie. Purtroppo anche in questa occasione non è stata annunciata la data d’uscita del gioco. Grazie a questo nuovopubblicato dal publisher giapponese è possibile dare un’occhiata ad alcune delle scene più iconiche del titolo, scoprendo inoltre anche le versioni aggiornate dei personaggi iconici della serie, dove tra questi non possiamo che citare Ocelot ed Eva. Ovviamente anche il nuovodiha messo in evidenza quelli che sono le caratteristiche indistinguibili dell’opera di Hideo Kojima, con una storia contraddistinta da temi maturi e da una forte componente politica.