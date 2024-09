Materazzi punzecchia Ibrahimovic | Mi meraviglia la convivenza all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 26 settembre 2024) Marcotorna a parlare del suo rapporto con Zlatan, poi si sposta sul tema Inter, tra Champions League, San Siro e giocatori di sangue nerazzurro. FRECCIATINA – Marcoha approfondito l’argomento Inter-Milan, ma non manca anche una battuta sul doppio ex Zlatancol quale non scorre buonissimo sangue: «Com’era connello spogliatoio dell’Inter? Non c’è nessun episodio da raccontare, misolo il fatto che in quei tre anni siamo andati d’accordo». L’Inter, la Champions League e San Siro: le sensazioni diEUROPA – Poipassa all’argomento Europa, sempre in ottica Inter: «Secondo me la Champions League quest’anno può essere bellissima anche per l’Inter ma ha ancora più variabili rispetto al passato, in cui erano due tornerei differenti fino a dicembre e poi da marzo in poi.