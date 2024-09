Lorenzo Spolverato sta usando Helena al GF? Il concorrente si sgama da solo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) I flirt che si sono venuti a creare all’interno della casa del Grande Fratello stanno suscitando un certo sgomento. A tenere banco nelle ultime ore è stato il bacio traPrestes e. Anche se per gioco, i due hanno dato prova di essere molto coinvolti l’uno dall’altra, almeno questa è la percezione che si è avvertita dall’esterno, ma sarà davvero così? In queste ore, ilsi è lasciato andare a delle confessioni che stanno lasciando trapelare una versione dei fatti piuttosto differente. Le confessioni disu Shaila: sta prendendo in giro? L’interesse diperPrestes è reale, oppure il giovane si sta“servendo” di lei per far ingelosire Shaila Gatta? Questo è un dubbio che è sorto già nei giorni scorsi a causa di alcuni comportamenti di