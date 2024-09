Lo Startup Italia Open Summit Parte la rivoluzione digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

Il 2 ottobre arriva a Firenze, negli spazi di Nana Bianca, all'Innovation center di Fondazione Cr Firenze, "Sios-", evento che parla di, di intelligenza artificiale, di innovazione. Il tema di questa edizione è legato alle intelligenze spaziali: l'è uno dei principali Paesi che contribuiscono all'ESA (quasi 900 milioni di euro nel 2024) e conta su un ecosistema di 300 imprese con un fatturato superiore ai 4 miliardi di euro secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel main stage sarà possibile ascoltare interventi come quello di Renato Panesi, co-founder di D-Orbit (dell'anno a SIOS23 Winter), e Adrian Fartade, divulgatore scientifico proprio in ambito space.